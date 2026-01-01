Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Süße Geheimnisse

SAT.1Staffel 5Folge 26
Süße Geheimnisse

Süße GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 26: Süße Geheimnisse

23 Min.Ab 12

Viktoria König ist von Hauptberuf Tochter. Als die 26-Jährige jedoch ihr Jura-Studium hinschmeißt, wirft ihr Vater sie gnadenlos raus. Er stellt ein Ultimatum: Sie soll für ihn eine insolvente Familien-Bäckerei ausspionieren, die er in seine Billig-Bäckerei-Kette integrieren will. Danach dürfe Vicky in ihr altes Leben zurück. Doch Vicky verliebt sich stattdessen in Andreas, den Bäckereibesitzer, und muss sich entscheiden: Andreas' Liebe oder Daddys Anerkennung ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen