Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 39: Happy Family
23 Min.Ab 12
Seitdem die 33-jährige Sekretärin Beate Rieger-Mehring mit ihren beiden Kindern zu ihrem Freund Karl gezogen ist, scheint für sie der Traum einer heilen Familienidylle perfekt. Sie bemerkt nicht, dass Karl ihre Kinder heimlich schikaniert. Während Beate die rosarote Brille aufhat, finden die Kinder bei ihrem Vater Gehör. Doch der hat es sich zu oft mit seinem verantwortungslosen Verhalten bei Beate verscherzt. Wird er es trotzdem schaffen, seiner Ex-Frau die Augen zu öffnen?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
