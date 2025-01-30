Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Liebe auf den zweiten Blick
22 Min.Ab 12
Die Modejournalistin Christina Bredel ist vor einigen Jahren Hals über Kopf nach Mailand getürmt und hat ihren Mann Nick in Deutschland zurückgelassen. Nun ist sie wieder zurück in ihrer alten Heimatstadt, um sich von Nick scheiden zu lassen. Doch die Begegnung mit dem einstigen Loser Nick bringt Christinas gesamte Welt ins Wanken ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1