Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Knöllchen, Baby!
23 Min.Ab 12
Als Junior-Chef einer renommierten Anwaltskanzlei, lebt der Jurist Benedikt Bohn nach dem Motto: Es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht ums Gewinnen! Doch sein neuster Fall treibt ihn an die Grenze seiner moralischen Skrupellosigkeit: Er soll einer Mutter ihr Kind wegnehmen und sie mit gekauften Zeugenaussagen als Prostituierte verleumden. Dann lernt Benedikt die lebensfrohe Politesse Karen trifft und verliebt sich in sie ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1