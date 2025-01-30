Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 8: Schock nach 17 Jahren Ehe
22 Min.Ab 12
Der 38- jährige Jürgen Grüning hat alles: Eine schöne Frau, einen Chefposten in der Firma seines Schwiegervaters und Geld. Kurzum: ein perfektes Leben. Doch er hat auch ein Geheimnis. Vera, die Frau, die er nicht vergessen kann und der er nach langen 18 Jahren wieder begegnet, stellt ihn plötzlich vor die schwerste Entscheidung seines Lebens. Was er nicht ahnt: auch Vera hat ihm etwas verschwiegen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1