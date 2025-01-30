Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 8
22 Min.Ab 12

Der 38- jährige Jürgen Grüning hat alles: Eine schöne Frau, einen Chefposten in der Firma seines Schwiegervaters und Geld. Kurzum: ein perfektes Leben. Doch er hat auch ein Geheimnis. Vera, die Frau, die er nicht vergessen kann und der er nach langen 18 Jahren wieder begegnet, stellt ihn plötzlich vor die schwerste Entscheidung seines Lebens. Was er nicht ahnt: auch Vera hat ihm etwas verschwiegen.

