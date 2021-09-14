Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heavy Heimwerken für den Freizeitraum

Kabel EinsStaffel 3Folge 12vom 14.09.2021
Folge 12: Heavy Heimwerken für den Freizeitraum

61 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12

Das heutige Battle rockt - doch statt Gitarre und Schlagzeug geben Hammer und Bohrer den Takt vor: Die Metallica-Fans Astrid und Wolfgang aus Twistringen bei Bremen wollen ihren alten Holzschuppen zu einem neuen Holzlager mit angrenzender Familienterrasse umbauen. Die Brüder und Rockmusiker Alex und Chris aus der Nähe von Hockenheim wollen hingegen ihren Musik-Keller generalüberholen. Welches Paar überzeugt am Ende den Profi?

