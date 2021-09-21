Hundehütte gegen Ziegenstall: Ein tierisches Heimwerker-DuellJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 17: Hundehütte gegen Ziegenstall: Ein tierisches Heimwerker-Duell
61 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12
Im heutigen Wettkampf geht es um neue Domizile für die eigenen Tiere: Julia und Stefan aus Putzleinsdorf in Österreich planen für ihre drei Hunde ein "Hunderesort". Die beiden treten gegen Sabrina und Thomas aus Attendorn an, die für ihre Ziege Flöckchen einen Stall bauen wollen. Welches Paar kann Resi Colter und Mark Kühler am Ende mit seinem Projekt überzeugen?
