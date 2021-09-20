Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Eleganz gegen Naturflair: Wer baut das bessere Wohnzimmer?

Kabel EinsStaffel 3Folge 16vom 20.09.2021
61 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12

Im heutigen Duell treten Samira und Ufuk gegen Konny und Robin an! Beide Paare wollen ihr Wohnzimmer umbauen. Die einen im modernen Style, die anderen in Naturoptik. Eleganz gegen Naturflair - wer kann den Profi Mark am Ende mit seinem Konzept und Ergebnis überzeugen?

