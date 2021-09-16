Schwitzen für die Wasseroase: Camping-Parzelle am See gegen WhirlpoolJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 14: Schwitzen für die Wasseroase: Camping-Parzelle am See gegen Whirlpool
60 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12
Wenn die Sonne vom Himmel brennt, haben die heutigen Teams die perfekte Lösung: Die einen wollen die perfekte Campingparzelle am See bauen, die anderen einen innovativen Whirlpool im Garten. Manuela und Herbert gegen das Vater-Sohn-Gespann Mario und Max - wer wird am Ende siegen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins