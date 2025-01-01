Betten-Battle: Auf zum perfekten SchlafzimmerJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Betten-Battle: Auf zum perfekten Schlafzimmer
62 Min.Ab 12
Im heutigen Duell um das perfekte Schlafzimmer treten Sabrina und Fabian aus Bad Dürrheim gegen Diana und Jens aus Winkel in Südbrandenburg an. Reichen beiden Teams die 36 Stunden für ihre Projekte? Und welches Team kann am Ende Profihandwerker Mark Kühler von sich überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins