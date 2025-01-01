Scrubs - Die Anfänger
Folge 13: Meine Offenbarung
26 Min.Ab 12
Als sich immer mehr Patienten über ein seltsames Geräusch beschweren, geht J.D. der Sache nach. Dabei stößt er auf eine geheime Toilette auf dem Dach, die vom Hausmeister dort als Oase der Ruhe aufgestellt wurde. Indes ist Elliots Selbstwertgefühl, nachdem sie einen Patienten falsch intubiert hat, ganz am Boden. Sie sucht Rat bei Dr. Casey, doch der interessiert sich - wie der Rest der Belegschaft auch - nur noch für die geheime Dach-Toilette ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
