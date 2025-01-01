Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Freund Turk

DisneyStaffel 3Folge 18
Mein Freund Turk

Mein Freund TurkJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 18: Mein Freund Turk

20 Min.Ab 12

Turk soll die Einladungen zur seiner und Carlas Hochzeit verschicken, als er plötzlich kalte Füße bekommt. Die Angst vor der Trauung ist so groß, dass ihm während einer Operation ein Fehler unterläuft. Nur Carla kann ihm jetzt noch helfen, dafür geradezustehen. Indes sucht Elliot einen Clown für die Kinderstation - J.D. übernimmt den Job. Kurz darauf schläft sie mit ihm, weil sie glaubt, er sei der Richtige. Doch dann kommt Sean auf einmal wieder zurück ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen