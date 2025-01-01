Scrubs - Die Anfänger
Folge 18: Mein Freund Turk
20 Min.Ab 12
Turk soll die Einladungen zur seiner und Carlas Hochzeit verschicken, als er plötzlich kalte Füße bekommt. Die Angst vor der Trauung ist so groß, dass ihm während einer Operation ein Fehler unterläuft. Nur Carla kann ihm jetzt noch helfen, dafür geradezustehen. Indes sucht Elliot einen Clown für die Kinderstation - J.D. übernimmt den Job. Kurz darauf schläft sie mit ihm, weil sie glaubt, er sei der Richtige. Doch dann kommt Sean auf einmal wieder zurück ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
