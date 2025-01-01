Zum Inhalt springenBarrierefrei
J.D. trauert immer noch seiner Beziehung mit Elliot hinterher. Da lernt er plötzlich Danni kennen, die sehr an ihm interessiert zu sein scheint. Auch sie kommt nicht über ihren Ex-Freund hinweg, und so erteilt J.D. ihr viele gute Ratschläge. Als Danni damit Erfolg hat, will sie J.D. näher kennenlernen. Der blockt zunächst ab, um später dann zu merken, dass er sich Hals über Kopf in Danni verliebt hat. Doch die hat noch eine Überraschung in petto: Sie ist Jordans Schwester ...

