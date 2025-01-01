Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Mein Verzicht
21 Min.Ab 12
Elliots Verklemmtheit wird zu einem ernsten Problem: Sie weigert sich, "schmutzige" Wörter auszusprechen, und als sie einer Patientin bei einer Beckenuntersuchung einen deutlich hörbaren Orgasmus verschafft, würde sie vor Peinlichkeit am liebsten im Boden versinken. Für ihre Kollegen steht fest: Elliot muss geholfen werden. Carla beginnt sofort mit einem ausgedehnten Trainingsprogramm für ihre prüde Freundin ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren