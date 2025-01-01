Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Verzicht

Staffel 3Folge 9
Mein Verzicht

Scrubs - Die Anfänger

Folge 9: Mein Verzicht

21 Min.Ab 12

Elliots Verklemmtheit wird zu einem ernsten Problem: Sie weigert sich, "schmutzige" Wörter auszusprechen, und als sie einer Patientin bei einer Beckenuntersuchung einen deutlich hörbaren Orgasmus verschafft, würde sie vor Peinlichkeit am liebsten im Boden versinken. Für ihre Kollegen steht fest: Elliot muss geholfen werden. Carla beginnt sofort mit einem ausgedehnten Trainingsprogramm für ihre prüde Freundin ...

