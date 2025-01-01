Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Meine kniffligste Entscheidung

Staffel 3Folge 19
Meine kniffligste Entscheidung

Meine kniffligste EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 19: Meine kniffligste Entscheidung

21 Min.Ab 12

Obwohl Elliot mit Sean zusammen ist, kommt J.D. nicht von ihr los. Nachdem er wieder einmal mit ihr geschlafen hat und ihr versprechen musste, Sean nichts zu verraten, tröstet er sich mit seiner Exfreundin Danni - obwohl die ihm immer stärker auf die Nerven geht. Sean jedoch merkt, dass etwas nicht stimmt und fragt J.D. direkt, ob etwas zwischen ihm und Elliot läuft ... Währenddessen wird der Hausmeister zum Sicherheitsdienst befördert und geht mit Übereifer an die neue Arbeit.

Scrubs - Die Anfänger
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

