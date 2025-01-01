Scrubs - Die Anfänger
Folge 5: Mein großer Fehler
20 Min.Ab 12
J.D.s Bruder Dan ist zu Besuch, und widerwillig erklärt sich J.D. dazu bereit, den Taugenichts für einen Tag mit in die Klinik zu nehmen. Wie befürchtet, geht Dan der gesamten Belegschaft, besonders Dr. Cox, gehörig auf die Nerven. Doch auch der größte Nichtsnutz kann etwas bewirken, und so stellt Dan Dr. Cox zur Rede und fragt ihn, warum er sich J.D. gegenüber immer unfair verhält. Gelingt es tatsächlich dem Totalversager Dan, den Menschenhasser Cox zur Vernunft zu bringen?
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
