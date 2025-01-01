Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Rückzieher

Staffel 3Folge 21
Mein Rückzieher

Folge 21: Mein Rückzieher

20 Min.Ab 12

Eigentlich sollte J.D. glücklich sein, hat er es doch endlich geschafft, Elliot zurückzuerobern. Aber leider hat er festgestellt, dass es in ihrer Beziehung ein ernstes Problem gibt: Er liebt sie nicht. Das jedoch traut er sich ihr nicht zu sagen, vor allem, da Elliot einfach überglücklich mit ihm ist. Die Vorbereitungen zu Turks Hochzeit sind für ihn gerade deshalb eine Qual, weil er so täglich mit zwei Menschen zu tun hat, die scheinbar perfekt zueinander passen.

