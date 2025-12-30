Die außergewöhnlichen Außenseiter, die Marvel erschufenJetzt kostenlos streamen
Secret History of Comics
Folge 1: Die außergewöhnlichen Außenseiter, die Marvel erschufen
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
In den 60er Jahren gelingt es Stan Lee und Jack Kirby Marvel Comics zum absoluten Erfolg zu machen und die Welt der Comics für immer zu verändern. Mit ihren alltagsnahen Helden erreichen sie die Leser und begeistern auch heute noch das Publikum.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Studios International