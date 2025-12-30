Zum Inhalt springenBarrierefrei
Secret History of Comics

Die außergewöhnlichen Außenseiter, die Marvel erschufen

Staffel 1Folge 1vom 30.12.2025
Folge 1: Die außergewöhnlichen Außenseiter, die Marvel erschufen

41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

In den 60er Jahren gelingt es Stan Lee und Jack Kirby Marvel Comics zum absoluten Erfolg zu machen und die Welt der Comics für immer zu verändern. Mit ihren alltagsnahen Helden erreichen sie die Leser und begeistern auch heute noch das Publikum.

