Secret History of Comics
Folge 4: Stadt der Helden
41 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 hinterlassen auf der ganzen Welt ihre Spuren. Auch die Art und Weise, wie Comics und deren Superhelden geschrieben werden, wird durch die Angst und Frustration nach den Angriffen nachweislich beeinflusst.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Secret History of Comics
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Studios International