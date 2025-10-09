Zum Inhalt springenBarrierefrei
Secret History of Comics

Stadt der Helden

ProSieben MAXX
Staffel 1
Folge 4
vom 09.10.2025
Stadt der Helden

Secret History of Comics

Folge 4: Stadt der Helden

41 Min.
Folge vom 09.10.2025
Ab 12

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 hinterlassen auf der ganzen Welt ihre Spuren. Auch die Art und Weise, wie Comics und deren Superhelden geschrieben werden, wird durch die Angst und Frustration nach den Angriffen nachweislich beeinflusst.

