Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 10: Seltsame Waffen
41 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Von apokalyptisch bis absurd - Viele von Regierungen weltweit eingesetzte Waffen haben ein enormes Zerstörungspotential. David Duchovny präsentiert u.a. eine von der CIA gebaute Waffe mit integriertem Gift sowie einen brandgefährlichen nuklearen Testlauf der Sowjets.
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Alle Staffeln im Überblick
Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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