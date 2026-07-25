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Secrets Declassified with David Duchovny

Perfekte Tarnung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Perfekte Tarnung

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 3: Perfekte Tarnung

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Von der streng geheimen Operation "The Pond", die selbst die CIA im Dunkeln ließ, über ein luxuriöses Tauchresort am Roten Meer - heimlich von Mossad-Agenten geführt - bis zur atemberaubenden Rettungsmission eines Doppelagenten aus Moskau durch britische Geheimdienste: Jede dieser verdeckten Operationen war das Werk furchtloser Agenten im Dienst einer größeren Mission.

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