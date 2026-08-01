Die Eroberung des WeltraumsJetzt kostenlos streamen
Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 9: Die Eroberung des Weltraums
42 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Kürzlich enthüllte Dokumente berichten von einem Geheimprojekt der NASA, den Mond mit einem Atomsprengkopf zu zerstören. Die Sowjetunion verheimlicht die schlimmste Raumfahrtkatastrophe der Geschichte. Und: Amerikanische Spionageversuche im Orbit führen zur Einrichtung der ersten Raumstation.
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Alle Staffeln im Überblick
Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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