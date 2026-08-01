Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 4: Spionagetechnik
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Schlaues Werkzeug ist essenziell für die Arbeit eines Spions. Die Perfektion liegt hier im Detail: Von der haargenau konstruierten Verkleidung bis zum riesigen Spionage-Ballon, der Millionen in Aufruhr versetzte - die Geheimwaffen der Regierung haben immer einen Überraschungseffekt.
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Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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