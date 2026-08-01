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Secrets Declassified with David Duchovny

Unheimliche Allianzen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 15.08.2026
Unheimliche Allianzen

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 8: Unheimliche Allianzen

42 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Der Feind deines Feindes mag dein Freund sein - doch was kostet diese Allianz wirklich? Wenn Regierungen mit Kulten, Verbrechersyndikaten und erklärten Gegnern paktieren, werden Misstrauen und Spannungen zur Zerreißprobe.

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