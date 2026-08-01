Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 8: Unheimliche Allianzen
42 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Der Feind deines Feindes mag dein Freund sein - doch was kostet diese Allianz wirklich? Wenn Regierungen mit Kulten, Verbrechersyndikaten und erklärten Gegnern paktieren, werden Misstrauen und Spannungen zur Zerreißprobe.
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Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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