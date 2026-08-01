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Secrets Declassified with David Duchovny

In extremer Mission

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 08.08.2026
In extremer Mission

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 7: In extremer Mission

42 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Mission: Impossible - wo endet der Film und wo beginnt die Wirklichkeit? Dokumente enthüllen Berichte von U-Boot-Tauchern in Rekordtiefen, geheimen sowjetischen Kommunikationsleitungen, Special-Ops-Teams, entsandt auf Selbstmordmissionen und Atomwaffen, die von Hand in Feindesland eingesetzt werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

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