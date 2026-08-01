Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 7: In extremer Mission
42 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Mission: Impossible - wo endet der Film und wo beginnt die Wirklichkeit? Dokumente enthüllen Berichte von U-Boot-Tauchern in Rekordtiefen, geheimen sowjetischen Kommunikationsleitungen, Special-Ops-Teams, entsandt auf Selbstmordmissionen und Atomwaffen, die von Hand in Feindesland eingesetzt werden.
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Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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