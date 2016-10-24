Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 15: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016
46 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6
Der steirische Vollblut- Kabarettist Leo Lukas macht in der 15. Folge Halt am PULS 4 Witze-Stammtisch. Für seine Nonnenwitze wird er in sehr witzig!? abgestraft. Beim Beziehungswitz läuft er dafür zur Höchstform auf und wird dem Witzegiganten Harry Prünster sogar gefährlich.
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Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: Puls4