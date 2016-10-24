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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016

PULS 4Staffel 2Folge 15vom 24.10.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016

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Sehr witzig!?

Folge 15: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016

46 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6

Der steirische Vollblut- Kabarettist Leo Lukas macht in der 15. Folge Halt am PULS 4 Witze-Stammtisch. Für seine Nonnenwitze wird er in sehr witzig!? abgestraft. Beim Beziehungswitz läuft er dafür zur Höchstform auf und wird dem Witzegiganten Harry Prünster sogar gefährlich.

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