Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.09.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 8: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.09.2016
46 Min.Folge vom 05.09.2016Ab 6
In der 8. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" auf PULS 4 nimmt der österreichische Film- und Theaterschauspieler Gerald Pichowetz neben den Stamm-Comedians platz. Scherze, Zoten, Schabernak. Das alles erwartet einem beim Witze-Stammtisch auf PULS 4.
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Sehr witzig!?
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