Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.11.2016 - Dolores SchmidingerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 20: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.11.2016 - Dolores Schmidinger
45 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 6
Dolores Schmidinger, die Grand Dame der Unterhaltung, zeigt dem Witze-Stammtisch auf PULS 4 wo es lang geht.
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Sehr witzig!?
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: Puls4