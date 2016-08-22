Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 22.08.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 6: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 22.08.2016
46 Min.Folge vom 22.08.2016Ab 6
In der 6. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" auf PULS 4 ist Elke Winkens zu Gast. Die Sympathie und Chemie stimmt sofort. Die Folge ist voller Schenkelklopfer und Schmähs. Ganze Folge vom 22.08.2016
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Sehr witzig!?
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: Puls4