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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.06.2016 - Edi Finger Jr.

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 20.06.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.06.2016 - Edi Finger Jr.

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Folge 4: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.06.2016 - Edi Finger Jr.

46 Min.Folge vom 20.06.2016Ab 6

In der 4. Folge der 2. Staffel nimmt der österreichische Sportjournalist und Radiomoderator Edi Finger Jr. platz. Edi Finger Jr. ist der Sohn von Sportlegende Edi Finger Sen. und sorgt beim Witze-Stammtisch auf PULS 4 für Schenkelklopfer.

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