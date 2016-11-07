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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.11.2016 - Gerald Fleischhacker

PULS 4Staffel 2Folge 19vom 07.11.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.11.2016 - Gerald Fleischhacker

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Sehr witzig!?

Folge 19: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.11.2016 - Gerald Fleischhacker

46 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 6

Wenn Kabarettist Gerald Fleischhacker nicht gerade mit seinen Comedykollegen Steuerverschwendungen und andere Frechheiten bei "Bist Du Deppert" auf PULS 4 aufdeckt, dann erheitert er das Publikum bei "Sehr witzig!?" mit seinen Scherzen am Witze-Stammtisch. Gleich zweimal wagt er sich ins Duell mit der Witzeprinzessin Lydia Prenner-Kasper. Ob sich das lohnt sehen sie in der 19. Folge der 2. Staffel von "Sehr Witzig!?".

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