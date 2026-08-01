Sherwood
Folge 3: Robin taucht tief
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Robin und Co. sind entsetzt darüber, wie leicht die Angriffsroboter des Regimes – oder DroBos – sie verfolgen können. Als sie sich in einem alten unterirdischen Zug verstecken, entdecken sie, dass ihr neuester Zugang, Rose, mit einem Ortungsgerät ausgestattet ist. Aber sie lernen auch, wie man als Team zusammenarbeitet.
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Genre:Kinder
Altersfreigabe:
12
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