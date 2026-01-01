Sherwood
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Sherwood
Ihr ganzes Leben lang dachte die Teenager-Hackerin Robin von Sherwood, sie sei eine Waise. Doch als ein mysteriöser Handschuh ein Geheimnis offenbart, das ihre Welt auf den Kopf stellt, schließt sich Robin einer Gruppe von Rebellen an, die ihr den wahren Wert von Liebe, Loyalität und Opferbereitschaft beibringt. Durch die überfluteten, sturmgepeitschten Straßen des 23. Jahrhunderts in London bis hin zur hoch aufragenden Zitadelle der schwebenden Oberstadt kämpfen Robin und ihre neuen Freunde gegen die Elemente und die Widrigkeiten, um den verrückten Sheriff von Nottingham zu besiegen.
Genre:Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Baby Octopus. All rights reserved.