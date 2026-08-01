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Sherwood

Robin geht unter

KinderweltStaffel 1Folge 6vom 01.08.2026
Robin geht unter

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Sherwood

Folge 6: Robin geht unter

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Inikos U-Boot wird bei dem Versuch, die Sonde zu stoppen, beschädigt und liegt kraftlos auf dem Meeresgrund. Während Robin und Iniko versuchen, es zu reparieren, schickt der Sheriff eine Suchmannschaft aus, um zu sehen, ob sie überlebt haben. Währenddessen muss Robin mit der Realität fertig werden, dass ihr Vater für so viel Leid der Seeernten verantwortlich ist.

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