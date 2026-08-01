Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sherwood

Robin trifft ihren Schöpfer

KinderweltStaffel 1Folge 8vom 01.08.2026
Robin trifft ihren Schöpfer

Robin trifft ihren SchöpferJetzt kostenlos streamen

Sherwood

Folge 8: Robin trifft ihren Schöpfer

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nachdem Robin gefangen genommen wurde, trifft sie endlich ihren Vater, Tom Loxley. Sie erfährt, dass die Unterwasser-Energie-Sonde Teil einer massiven Operation (genannt das Aufstiegsprojekt) ist, um die Oberstadt mobil zu machen, damit sie nach einer günstigeren, ressourcenreichen Umgebung suchen kann, die sie plündern kann. Währenddessen nimmt sich Juba vor, eine Solo-Rettungsmission zu starten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sherwood
Kinderwelt
Sherwood

Sherwood

Alle 1 Staffeln und Folgen