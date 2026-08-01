Sherwood
Folge 7: Robin unter Belagerung
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Robin und Co. kehren nach Sherwood zurück, nur um zu entdecken, dass der Sheriff einen umfassenden Angriff auf die Nahrungsversorgung der Seeernten gestartet hat. Gleichzeitig hat er Gisbourne geschickt, um die See-Farm zu inspizieren. Robin ist hin- und hergerissen zwischen dem Schutz der Seeernten und der Rettung des Kelpoteins.
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Sherwood
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Genre:Kinder
Altersfreigabe:
12
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