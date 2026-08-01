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Sherwood

Robin nimmt den Kampf auf

KinderweltStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Robin nimmt den Kampf auf

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Sherwood

Folge 4: Robin nimmt den Kampf auf

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Der Sheriff kündigt die Sherwood-Showdown an – ein Kampfturnier – in der Hoffnung, Robin aus ihrem Versteck zu locken. Doch sie findet einen Weg, mit einem ID-Verschlüsseler teilzunehmen; währenddessen entdeckt Iniko einige unerwünschte Informationen über Robins Vater: Er arbeitet für den Sheriff.

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