Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 12
Eifersucht

EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Simsalabim Sabrina

Folge 12: Eifersucht

22 Min.

Sabrina ist eifersüchtig auf Cassandra. Dummerweise wünscht sie sich ausgerechnet im Zauberkesselunterricht, dass die Eifersucht sie verlassen möge. Diese tut es dann auch in Form eines kleinen grünen Wurmes mit grünen Augen, und wer auch immer vom Lichtstrahl des kleinen Wurms getroffen wird, reagiert eifersüchtig und böse. Das Eifersuchtsmonster wird immer größer. Mit Hilfe eines Prismas gelingt es Sabrina und Cassandra, gemeinsam den Lichtstrahl des Monsters in seine Bestandteile zu zerlegen und das Monster selbst zu vernichten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

Alle 1 Staffeln und Folgen