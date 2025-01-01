Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

Staffel 1Folge 19
Spieglein, Spieglein an der Wand

Simsalabim Sabrina

Folge 19: Spieglein, Spieglein an der Wand

22 Min.

Sabrina verschläft und kann so ihrer Freundin Maritza nicht bei der Vorbereitung ihres Vulkan-Experiments für den Naturkunde-Unterricht helfen. Im Zauberunterrichtist ist ein Zauberspiegel zu Gast, der die beiden Mädchen, Cassandra und Sabrina, in eine Gegenwelt reisen lässt. Dort sind alle Sterblichen Hexen und Zaubermeister, und Cassandra und Sabrina sind Sterbliche. Es gelingt Sabrina, Maritza an ihre Freundschaft zu erinnern, und mit ihrer Hilfe gelangen Cassandra und Sabrina wieder zurück in ihre Welt. Sabrina hat begriffen, wie wichtig ihr ihre Freundschaft zu Maritza ist.

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

