Staffel 1Folge 6
Simsalabim Sabrina
Folge 6: Die Geschichtsarbeit
22 Min.
Als Hausaufgabe sollen Sabrina über Attila und Cassandra über Dschingis Khan schreiben. Da Salem sie hängen gelassen hat und Sabrina Informationen aus erster Hand haben will, zaubert sie kurzerhand Attila ins 21. Jahrhundert. Um mithalten zu können, tut Cassandra das gleiche mit Dschingis Khan. Die beiden Barbaren geraten jedoch außer Kontrolle und beschließen, erst das kleine Städtchen Greendale und dann die ganze Welt zu erobern. Erst als Sabrina sie mit einem Camcorder filmt und ihnen die Bilder zeigt, haben sie Angst um ihre Seelen und kehren freiwillig wieder in ihr Jahrhundert zurück.
Simsalabim Sabrina
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
