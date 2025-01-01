Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 3
Wer ist die Beste?

Simsalabim Sabrina

Folge 3: Wer ist die Beste?

22 Min.

In der normalen Welt sammeln Schüler Geld, indem sie Kekse verkaufen. Sabrina und Cassandra verkaufen in der Hexenwelt eine Monster-Mix-Substanz, und machen eine Wette daraus. Doch dann vertauscht Cassandra die Dosen.

