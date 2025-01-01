Staffel 1Folge 8
Sabrinas DopplegängerinJetzt kostenlos streamen
Simsalabim Sabrina
Folge 8: Sabrinas Dopplegängerin
22 Min.
Sabrina und Cassandra haben Training im Hexenvolleyball. Da Harvey zur selben Zeit eine Party schmeißt, schaffen sie sich zwei Doppelgängerinnen. Während Cassandras Double ausgesprochen nett ist, ist Sabrina zwei sozusagen das ganze Gegenteil von Sabrina. Sie will Sabrinas Platz einnehmen und versucht zu guter Letzt, Enchantra vorzumachen, dass sie die Richtige sei. Enchantra durchschaut das falsche Spiel und löst den Zauber auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Simsalabim Sabrina
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX