Staffel 1Folge 16
Die GerüchtemühleJetzt kostenlos streamen
Simsalabim Sabrina
Folge 16: Die Gerüchtemühle
22 Min.
Cassandra setzt Gerüchte über Sabrina in die Welt. Um sich zu rächen geht Sabrina in die Unterwelt in die Gerüchtemühle und lässt dort eine ganze Armee von bösen Gerüchtemonstern frei. Als diese immer größer und mächtiger werden, bleibt ihr nur noch ein Weg, um sie aus der Welt zu schaffen: Die Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Simsalabim Sabrina
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX