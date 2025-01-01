Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 25
Hexen Ökologie

Folge 25: Hexen Ökologie

22 Min.

Die kleine Hexe Olivia verwandelt mit Hilfe der Kobolde alle Hexen und Zauberer der Unterwelt mit kleinen Umweltgiftbömbchen zu Stein. Da Sabrina eine Halbhexe ist, kann sie in die Unterwelt reisen, um die Sache wieder geradezubiegen. Sie nimmt ihre Freundin Maritza, die ja eine Sterbliche ist, mit. Gemeinsam gelingt es den beiden Mädchen, den Koboldanführer Hey Mogoblin auf ihre Seite zu ziehen. Dabei ist den beiden äußerst hilfreich, dass Maritza von dem Superskater der Oberwelt Ricky Speed eine Kette geschenkt bekommen hat, die der Oberkobold Hey Mogoblin, selbst ein eifriger Skater, erkennt.

