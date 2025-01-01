Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 26
Die Zeitreise-Uhr

Die Zeitreise-UhrJetzt kostenlos streamen

Simsalabim Sabrina

Folge 26: Die Zeitreise-Uhr

22 Min.

Sabrina verspricht ihrer Freundin Maritza, mit ihr zusammen zum Konzert von Plain Brain zu gehen. Gleichzeitig sagt sie ihren Tanten eine Reise in die Unterwelt ins Wellness-Bad zu. Um beides machen zu können, kauft sie von einem Unterweltwurm, namens Wiggle, einen Zeitreise-Wecker, mit dem sie immer wieder zurückreisen kann, um alle Situationen noch einmal zu erleben. Das nutzt sie ausgiebig, ohne jedoch das Benutzerhandbuch des Weckers zu lesen. Die Nebenwirkungen sind fatal: Sabrina verwandelt sich innerhalb weniger Tage in eine steinalte Frau, und erst ein Besuch bei Vater Zeit kann sie wieder in einen Teenager zurückverwandeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

Alle 1 Staffeln und Folgen