Staffel 1Folge 26
Die Zeitreise-UhrJetzt kostenlos streamen
Simsalabim Sabrina
Folge 26: Die Zeitreise-Uhr
22 Min.
Sabrina verspricht ihrer Freundin Maritza, mit ihr zusammen zum Konzert von Plain Brain zu gehen. Gleichzeitig sagt sie ihren Tanten eine Reise in die Unterwelt ins Wellness-Bad zu. Um beides machen zu können, kauft sie von einem Unterweltwurm, namens Wiggle, einen Zeitreise-Wecker, mit dem sie immer wieder zurückreisen kann, um alle Situationen noch einmal zu erleben. Das nutzt sie ausgiebig, ohne jedoch das Benutzerhandbuch des Weckers zu lesen. Die Nebenwirkungen sind fatal: Sabrina verwandelt sich innerhalb weniger Tage in eine steinalte Frau, und erst ein Besuch bei Vater Zeit kann sie wieder in einen Teenager zurückverwandeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Simsalabim Sabrina
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX