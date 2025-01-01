Smallville
Folge 15: Verschwörung
41 Min.Ab 16
Eigentlich können die Kandorianer dank Clarks Hilfe ungestört und unerkannt zwischen den Menschen leben. Doch ein Unbekannter hat es auf sie abgesehen. Drei Kandorianer werden entführt und für furchtbare Experimente benutzt. Doch wer ist der Unbekannte? Clark erfährt, dass die drei Entführten Experimente an toten Menschen durchführten und einen sogar wieder zum Leben erweckten. Will dieser sich nun an ihnen rächen?
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
