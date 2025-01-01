Smallville
Folge 9: Erinnerungen an die Zukunft
41 Min.Ab 12
Tess entführt Lois aus dem Krankenhaus, um zu erfahren, was hinter deren merkwürdigen Träumen steckt. Sie schließt Lois an eine Maschine an, und ihre Vermutungen bestätigen sich: Lois hat drei Wochen in der Zukunft verbracht und durchlebt diese in ihren Träumen erneut. So findet Tess heraus, welchen teuflischen Plan Zod verfolgt. Er will das gelbe Licht der Sonne in rotes Licht verwandeln, um so den Kandorianern ihre volle Macht zurückzugeben.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
