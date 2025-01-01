Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 4
Folge 4: Offene Rechnungen

41 Min.Ab 12

Clark kann plötzlich hören, was sein Gegenüber denkt. Auch wenn seine neue Fähigkeit etwas peinlich ist, seinem Verhältnis zu Lois kommt sie sehr zugute. Die beiden verabreden sich zum ersten Mal. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes: Der Schurke Toyman droht, eine Aktionärsversammlung in die Luft zu sprengen.

