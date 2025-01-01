Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

WarnerStaffel 9Folge 6
Folge 6: Blind Date

41 Min.Ab 12

Um einen Job als TV-Moderatorin zu ergattern, bittet Lois Clark um Hilfe. Die beiden werden überraschender Weise als Team engagiert und sollen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Blind Dates berichten. Bei ihren Versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, keimt bei beiden insgeheim die Eifersucht auf die Eroberungen des jeweils anderen.

