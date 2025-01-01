Smallville
Folge 20: Gefangen im Wachturm
41 Min.Ab 12
Als Tess in den Wachturm eindringt und Chloe versucht sie aufzuhalten, altivieren sie die Sicherheitssysteme und sind eingeschlossen. Doch wie konnte Tess den Turm überhaupt finden. Chloe bemerkt, dass ihr ein Chip implantiert wurde, der sie zum Wachturm führte. Natürlich steckt wieder "Checkmate" dahinter.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
